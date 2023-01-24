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МИД Финляндии: Турция не одобрит заявку страны в НАТО до середины мая

Политика
МИД Финляндии: Турция не одобрит заявку страны в НАТО до середины мая

Глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто прокомментировал события вокруг заявки страны в Североатлантический альянс.

По словам министра, Турция не одобрит заявку официального Хельсинки в НАТО до середины мая. Намечается некий перенос сроков из-за недавнего заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, считает Хаависто.

«После выборов в Турции, безусловно, будет новая ситуация. Это моя собственная оценка на данный момент», — указал глава МИД.

Ранее Пекка Хаависто допустил рассмотрение заявки о вступлении в Североатлантический альянс без Швеции. Об этом писал телеканал «360».

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