МИД Финляндии: Турция не одобрит заявку страны в НАТО до середины мая

Глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто прокомментировал события вокруг заявки страны в Североатлантический альянс.
По словам министра, Турция не одобрит заявку официального Хельсинки в НАТО до середины мая. Намечается некий перенос сроков из-за недавнего заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, считает Хаависто.
«После выборов в Турции, безусловно, будет новая ситуация. Это моя собственная оценка на данный момент», — указал глава МИД.
Ранее Пекка Хаависто допустил рассмотрение заявки о вступлении в Североатлантический альянс без Швеции. Об этом писал телеканал «360».