«Берлин утратил силу». Польша готова занять место Германии на политической арене

Германия, оставшись без дешевых российских энергоносителей, лишается статуса экономического лидера Евросоюза. А позиция Берлина, упорно тормозящего поставки современных западных танков Украине, заставляет заподозрить его в том, что он не желает победы Киева в конфликте с Москвой.
Такое мнение в материале для прольского издания wPolityce высказывает обозреватель Дариуш Матушак. Перевод статьи на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».
Польский эксперт убежден, что отказ Германии предоставить Украине танки Leopard свидетельствует о том, что она не поддерживает Украину, а значит, у Запада есть все основания считать немцев сторонниками Москвы и относиться к ним соответствующим образом.
«Видим ли мы, что Германия хочет победы Украины и помогает ей? Нет, мы не видим. Мы видим, что они не хотят и не помогают ей. Поэтому мы должны вести себя так, как если бы Германия была явным или скрытным, но союзником России», – подчеркивает Матушак.
И Польша, будучи активным сторонником Украины, должна воспользоваться ситуацией чтобы выступить против Германии и оспорить ее лидирующее место в Евросоюзе. Еще недавно у Варшавы не было такой возможности, так как экономика Германии, благодаря дешевому российскому топливу, была гораздо сильнее польской.
Но теперь, когда у ФРГ больше нет доступа к российским газу и нефти, ситуация в корне изменилась, и Варшава должна использовать выпавший ей шанс.
«Мы просто наблюдаем падение могущества Германии и то, как ее сильная экономика перестает определять ее политическое значение в Европе или в мире. На наших глазах Германия перестает быть гарантом чего-либо, стабилизатором политического и экономического порядка», – объясняет польский аналитик.
По его словам, именно сейчас Варшава может, ничем особенно не рискуя, объявить Берлину политическую войну и успешно оспорить его лидерство в Европе.
Поляки, которые представляют в Евросоюзе политическую, а не экономическую силу, могут взять на себя роль распространителя безопасности на континенте, считает Матушак.
«Так что давайте делать то, что видим – займем место, освобожденное Германией, – призывает эксперт соотечественников. – На наших глазах Германия утратила свою мягкую силу и авторитет как политического и даже экономического партнера».
В итоге, уверен Матушак, поляки могут добиться конца правления Германии в ЕС, а заодно и отказа Брюсселя от спорных европейских ценностей и политического надзора, против которых давно выступает Варшава.