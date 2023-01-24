«Берлин утратил силу». Польша готова занять место Германии на политической арене

И Польша, будучи активным сторонником Украины, должна воспользоваться ситуацией чтобы выступить против Германии и оспорить ее лидирующее место в Евросоюзе. Еще недавно у Варшавы не было такой возможности, так как экономика Германии, благодаря дешевому российскому топливу, была гораздо сильнее польской.