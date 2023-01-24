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«Берлин утратил силу». Польша готова занять место Германии на политической арене

Европа и США
«Берлин утратил силу». Польша готова занять место Германии на политической арене

Германия, оставшись без дешевых российских энергоносителей, лишается статуса экономического лидера Евросоюза. А позиция Берлина, упорно тормозящего поставки современных западных танков Украине, заставляет заподозрить его в том, что он не желает победы Киева в конфликте с Москвой.

Такое мнение в материале для прольского издания wPolityce высказывает обозреватель Дариуш Матушак. Перевод статьи на русский язык приводит информационное агентство «ПолитРоссия».

Польский эксперт убежден, что отказ Германии предоставить Украине танки Leopard свидетельствует о том, что она не поддерживает Украину, а значит, у Запада есть все основания считать немцев сторонниками Москвы и относиться к ним соответствующим образом.

«Берлин утратил силу». Польша готова занять место Германии на политической арене
«Видим ли мы, что Германия хочет победы Украины и помогает ей? Нет, мы не видим. Мы видим, что они не хотят и не помогают ей. Поэтому мы должны вести себя так, как если бы Германия была явным или скрытным, но союзником России», – подчеркивает Матушак.

И Польша, будучи активным сторонником Украины, должна воспользоваться ситуацией чтобы выступить против Германии и оспорить ее лидирующее место в Евросоюзе. Еще недавно у Варшавы не было такой возможности, так как экономика Германии, благодаря дешевому российскому топливу, была гораздо сильнее польской.

Но теперь, когда у ФРГ больше нет доступа к российским газу и нефти, ситуация в корне изменилась, и Варшава должна использовать выпавший ей шанс.

«Мы просто наблюдаем падение могущества Германии и то, как ее сильная экономика перестает определять ее политическое значение в Европе или в мире. На наших глазах Германия перестает быть гарантом чего-либо, стабилизатором политического и экономического порядка», – объясняет польский аналитик.

По его словам, именно сейчас Варшава может, ничем особенно не рискуя, объявить Берлину политическую войну и успешно оспорить его лидерство в Европе.

Поляки, которые представляют в Евросоюзе политическую, а не экономическую силу, могут взять на себя роль распространителя безопасности на континенте, считает Матушак.

«Берлин утратил силу». Польша готова занять место Германии на политической арене
«Так что давайте делать то, что видим – займем место, освобожденное Германией, – призывает эксперт соотечественников. – На наших глазах Германия утратила свою мягкую силу и авторитет как политического и даже экономического партнера».

В итоге, уверен Матушак, поляки могут добиться конца правления Германии в ЕС, а заодно и отказа Брюсселя от спорных европейских ценностей и политического надзора, против которых давно выступает Варшава.

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