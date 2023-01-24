Песков оценил планы Таллина о реализации прибрежной зоны для дополнительной проверки судов

Прежде чем создавать особую прибрежную зону, эстонские власти должны перечитать положения морского права и согласовать все действия с этим документом. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал соответствующее намерение Таллина, отмечают журналисты РБК.
Представитель Кремля напомнил эстонским политикам о международном морском праве, которое обеспечивает свободу судоходства.
Дипломат из России в Эстонии Владимир Липаев отметил, что такая мера позволит Таллину реализовать дополнительный контроль судов, но не более того.