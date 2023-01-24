Жителей Киева напугала огромная стая ворон над городом

Огромную стаю ворон заметили в небе над Киевом жители Печерского района. Птицы долгое время двигались по кругу и не собирались улетать, что буквально привело в ужас горожан.
Видео с пугающим поведением пернатых очевидцы опубликовали в социальных сетях. Некоторые интернет-пользователи назвали происходящее «страшным знаком» для всей страны.
Однако в научной среде этому есть простое объяснение. Специалисты называют скоординированный полет огромных стай птиц мурмурацией. Подобное поведение ворон, согласно приметам, говорит о скорой перемене погоды.