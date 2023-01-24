Лукашенко готов проявить снисхождение к раскаявшимся участникам протестов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил проработать вопрос возможного возвращения в страну сбежавших за границу оппозиционеров.
Как пояснил Лукашенко, среди тех лиц, которые активно участвовали в противоправных протестных акциях, а затем покинули Белоруссию и осели за рубежом, есть немало раскаявшихся. По словам Лукашенко, он лично получает обращения с просьбой разрешить им вернуться на белорусскую территорию, сообщает EADaily.
При этом они боятся справедливого законного возмездия. Лукашенко отметил, что среди граждан Белоруссии в последнее время растет запрос на реабилитацию одумавшихся бунтарей. Поэтому властям с участием общественности стоит проработать данный вопрос и предложить механизм его решения.