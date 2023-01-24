Миронов высказался о несправедливом отношении к погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» в ряде регионов России

Руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов прокомментировал предвзятое отношение к погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» в ряде регионов России. В частности, речь идет о ЯНАО и Свердловской области.
Миронов отметил, что местные чиновники отказываются хоронить с почестями погибших «музыкантов» из-за их криминального прошлого. Кроме того, они не намерены помогать их семьям.
«Нельзя судить о том, что делал в прошлом. Человек погиб, защищая нашу родину. Погиб с оружием в руках, в отличие от тех чиновников, которые запрещают такие похороны», — цитирует его Федеральное агентство новостей.
Лидер фракции «Справедливая Россия — за правду» рассказал, как отец одного из погибших бойцов ЧВК «Вагнер» вез своего сына на прицепе легкового автомобиля пять часов. Он назвал данный инцидент «позорищем».
Ранее стало известно, что власти Свердловской области отказались хоронить с почестями погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Ивана Савкина. Солдат погиб в зоне СВО.