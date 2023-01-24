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Anadolu: более 90% жителей Турции не поддерживают вхождение Швеции в НАТО

Политика
Anadolu: более 90% жителей Турции не поддерживают вхождение Швеции в НАТО

Более 90% жителей Турции отказались поддержать вхождение Швеции в состав Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделало государственное агентство Anadolu.

Отношения двух стран ухудшились после того, как в Швеции прошла акция сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В ответ Анкара заявила, что Стокгольму не стоит рассчитывать на поддержку в вопросе вступления в НАТО.

Опрос, проведенный агентством в Twitter, продемонстрировал настроение населения всей страны. Представители Anadolu намерены поделиться результатами исследования со шведскими властями.

Ранее глава МИД Финляндии Хаависто допустил рассмотрение заявки о вступлении в НАТО без Швеции. Подробности передает «360».

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