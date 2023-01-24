Anadolu: более 90% жителей Турции не поддерживают вхождение Швеции в НАТО

Отношения двух стран ухудшились после того, как в Швеции прошла акция сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В ответ Анкара заявила, что Стокгольму не стоит рассчитывать на поддержку в вопросе вступления в НАТО.