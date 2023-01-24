Песков объяснил изменения в правилах публикации деклараций парламентариев влиянием СВО

Думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправку о сокрытии персональных данных депутатов и сенаторов ГД во время публикации данных о доходах и расходах. Главным условием является тот факт, что чиновники продолжат отчитываться перед антикоррупционными ведомствами, пояснил Песков.