Песков объяснил изменения в правилах публикации деклараций парламентариев влиянием СВО

Порядок публикации деклараций может быть изменен с учетом специфики проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправку о сокрытии персональных данных депутатов и сенаторов ГД во время публикации данных о доходах и расходах. Главным условием является тот факт, что чиновники продолжат отчитываться перед антикоррупционными ведомствами, пояснил Песков.
«Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику. Но главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников», — добавил он.
Ранее Песков отметил, что в Кремле не обсуждают введение ограничений на пересечение границы гражданами России.