Это вопрос спецслужб, но опасность есть — Песков о планах Киева ликвидировать бизнесмена Пригожина

Кремль не стал исключать попытку Киева совершить покушение на российского предпринимателя Евгения Пригожина.
Украинская власть стоит за многими чудовищными убийствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В связи с этим опасность покушений на российских граждан, в том числе на бизнесмена Пригожина, действительно существует.
«Это скорее вопрос для спецслужб. Что касается покушений, Украина имеет отношение и к покушениям, и к совершенно чудовищному убийству Дугиной. Причастность киевского режима очевидна, такая опасность для наших граждан есть», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
О том, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал возможность ликвидации основателя ЧВК «Вагнер», ранее сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Переговоры украинского лидера и главы ЦРУ Уильяма Бернса состоялись на прошлой неделе.
Евгений Пригожин в свою очередь пообещал оказать содействие в том случае, если украинские и американские спецслужбы захотят осуществить на него покушение. Подобную инициативу Киева он назвал «очень хорошей мыслью».