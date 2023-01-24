Кремль: у Москвы нет информации о предложении Киева заключить пакт о ненападении с Минском

Российская сторона не обладает информацией по поводу предложения Киева заключить пакт о ненападении Минску. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля добавил, что в настоящий момент не может прокомментировать это сообщение. Такой комментарий он дал журналистам во вторник, 24 января.
Напомним, прежде белорусский президент Александр Лукашенко признался, что не понимает истинной задачи подписания предложенного киевским режимом документа. Украинское правительство продолжает снабжать большим количеством вооружения свою армию, добавил он.