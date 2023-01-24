Депутат Гурулев допустил скрытый смысл в информационной шумихе вокруг поставок танков Leopard 2 на Украину

Депутат добавил, что у Варшавы есть на вооружении порядка 240 таких немецких танков, однако Польша хочет от них избавиться и получить новые. Гурулев считает, что Вашингтон хочет руками польского правительства избавиться от Германии как «от локомотива и вождя Евросоюза».