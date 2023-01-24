Депутат Гурулев допустил скрытый смысл в информационной шумихе вокруг поставок танков Leopard 2 на Украину

Информационный шум касательно поставок немецких танков Leopard 2 на Украину может скрывать что-то более важное. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Андрей Гурулев.
По его словам, таким образом Запад пытается отвлечь внимание от чего-то более серьезного, а повышенный интерес к этим боевым машинам вызывает удивление.
«Уверен, что все службы нашей разведки работают, все знают», — отметил Гурулев.
Депутат добавил, что у Варшавы есть на вооружении порядка 240 таких немецких танков, однако Польша хочет от них избавиться и получить новые. Гурулев считает, что Вашингтон хочет руками польского правительства избавиться от Германии как «от локомотива и вождя Евросоюза».