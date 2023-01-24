В Финляндии усомнились в возможности рассмотрения ее заявки в НАТО одновременно со шведской

Североатлантический альянс может рассмотреть заявку Финляндии на членство в организации раньше шведской, хотя изначально предполагалась синхронизация этих процессов, заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.
По его словам, в Хельсинки будут оценивать ситуацию и принимать решения в зависимости от текущего положения дел.
«Нужно оценивать ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе помешало бы прогрессу Швеции», — сказал чиновник.
При этом министр подчеркнул, что на сегодняшний день рано делать однозначные выводы.