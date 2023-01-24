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Euronews: США предложили Сербии помощь в обмен на принятие антироссийской риторики

Политика
Euronews: США предложили Сербии помощь в обмен на принятие антироссийской риторики

Соединенные Штаты Америки предложили Сербии свою поддержку при условии принятия страной антироссийский риторики и поддержания рестрикций против Москвы. Такой информацией поделился телеканал Euronews.

Согласно материалу, перед Белградом в настоящий момент стоит достаточно сложный и крайне важный выбор. Если же страна решит ввести ограничительные меры против РФ, Белый дом и Евросоюз обратятся к Косово с требованием предоставить сербам право жить в самопровозглашенной республике.

Прежде президент Сербии Александр Вучич указал на свое намерение уйти с занимаемой должности ради блага страны. Подробностями поделился телеканал «360».

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