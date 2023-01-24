Euronews: США предложили Сербии помощь в обмен на принятие антироссийской риторики

Согласно материалу, перед Белградом в настоящий момент стоит достаточно сложный и крайне важный выбор. Если же страна решит ввести ограничительные меры против РФ, Белый дом и Евросоюз обратятся к Косово с требованием предоставить сербам право жить в самопровозглашенной республике.