Соединенные Штаты Америки предложили Сербии свою поддержку при условии принятия страной антироссийский риторики и поддержания рестрикций против Москвы. Такой информацией поделился телеканал Euronews.
Согласно материалу, перед Белградом в настоящий момент стоит достаточно сложный и крайне важный выбор. Если же страна решит ввести ограничительные меры против РФ, Белый дом и Евросоюз обратятся к Косово с требованием предоставить сербам право жить в самопровозглашенной республике.
Прежде президент Сербии Александр Вучич указал на свое намерение уйти с занимаемой должности ради блага страны. Подробностями поделился телеканал «360».