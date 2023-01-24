С Новым Годом!

«Режет глаза». Почему в России собираются скрывать декларации о доходах депутатов

Региональная политика
«Режет глаза». Почему в России собираются скрывать декларации о доходах депутатов

В России уже с этого года могут перестать публиковать в открытом доступе декларации депутатов и сенаторов. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству. Эту новость изданию подтвердил и председатель органа нижней палаты Павел Крашенинников.

Предполагается, что открытой останется только обобщенная статистическая информация: сколько документов было подано, были ли в них выявлены нарушения и т.д. Сведения же о доходах народных избранников и их недвижимости, включая то имущество, которое принадлежит членам их семей, обнародовать больше не будут, подчеркнул источник.

Эксперты сочли нововведение вполне ожидаемым: в условиях СВО, когда власти все чаще стали призывать население к жертвенности и самоотдаче, растущая пропасть между доходами простых граждан и политической элитой начинает, мягко говоря, «резать глаза». Однако в когорте парламентариев мнения разделились — меньшинство настаивает на том, что это еще один шаг к закрытости.

«Режет глаза». Почему в России собираются скрывать декларации о доходах депутатов

«Не хотят возиться»

По словам Крашенинникова, декларации прекратят выкладывать в открытый доступ с 1 марта. Такая мера предлагается в качестве поправки к законам «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Последний, к слову, будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 24 января.

Изначально этот законопроект был призван отменить ежегодное декларирование доходов и имущества исключительно для региональных и муниципальных депутатов, которые работают на общественных началах. В последней поправке же предлагается распространить нововведение на всех народных избранников, включая сенаторов.

Согласно внесенным изменениям, на сайтах обеих палат начнут размещать «обобщенную информацию» о том, исполнили ли парламентарии свою обязанность предоставить сведения о состоянии или же нет. Причем в публикуемой информации не будет «персональных данных», позволяющих идентифицировать то или иное лицо.

«Режет глаза». Почему в России собираются скрывать декларации о доходах депутатов

Авторами поправки выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг и сам Крашенинников. В беседе с «Комсомольской правдой» он объяснил этот шаг «разными причинами», особенно отметив, что из-за необходимости публиковать декларации многие бизнесмены и общественники перестали избираться в представительные органы.

«Хотя, казалось бы, они были бы очень востребованы и могли бы принести большую помощь. Им не нравилось, что “надо возиться» с оформлением и подачей этих самых деклараций. Проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать — лень… Кто-то не хочет показывать свои доходы. В общем, разные причины», — подчеркнул Крашенинников.

По его словам, прекратить «заметный отток» народных избранников из органов власти можно, защитив их персональные данные. В то же время поправка не освобождает парламентариев от ответственности: они по-прежнему должны будут подавать декларации как во время выборов, так и после, и этими сведениями при необходимости могут воспользоваться правоохранители, спецслужбы и так далее.

«Режет глаза». Почему в России собираются скрывать декларации о доходах депутатов
«Но при этом публикуются общие данные: подана декларация или не подана, с нарушением или без. Но — не персональные данные. То есть, нет конкретных фамилий, сумм денег, перечней недвижимости. Словом, это все не публикуется. Но в обязательном порядке сведения остаются и в Госдуме, и в Совете Федерации», — уточнил собеседник «КП».

До недавнего времени депутаты и сенаторы до 1 апреля каждого года были обязаны публиковать сведения о доходах. Полноту и достоверность этих данных проверяли специальные комиссии соответствующей палаты Федерального Собрания. Также они обращали внимание на соблюдение ограничений и запретов — так, в частности, парламентариям нельзя иметь счета за рубежом.

В апреле прошлого года самым богатым сенатором оказался представитель Камчатского края и совладелец одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий РФ «Океанрыбфлот» Валерий Пономарев, чей доход составил 4,2 миллиарда рублей. Второе место занял сенатор от Карелии Игорь Зубарев — у него 2,1 миллиарда рублей, а третье — Александр Ярошук от Калининградской области с 380 миллионами рублей.

«Режет глаза». Почему в России собираются скрывать декларации о доходах депутатов

Среди депутатов госдумы наибольший доход задекларировал член фракции КПРФ Владимир Блоцкий — 3,5 миллиарда рублей. За 2021 год ему удалось увеличить свой заработок в 12 раз, обогнав предыдущего лидера списка — единоросса и основателя ABI Group Григория Аникеева. В тройку богатейших народных избранников вошел и экс-совладелец косметической марки Faberlic, а ныне глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев — 2,47 миллиарда рублей.

Что до руководителей обеих палат, то их состояние, напротив, уменьшилось. Так, доход спикера Госдумы Вячеслава Володина за 2021-й снизился на 20 миллионов рублей и составил 65 миллионов рублей, а председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко упал на 16% — до 14,6 миллиона рублей.

Обогащение за закрытыми дверями

В первом чтении закон о публичной власти — а вместе с ним и новеллу о публикации деклараций депутатов и сенаторов — нижняя палата рассмотрела 20 декабря. Тогда единственной фракцией, которая в полном составе проголосовала против такой инициативы, стали «Новые люди». В комментарии «Политике Сегодня» член партии и зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Сардана Авксентьева назвала поправки «еще одним шагом к закрытости».

«Люди имеют право знать доходы своих избранников. Начнем с того, что само по себе публикование деклараций дисциплинирует», — высказала мнение депутат.
«Режет глаза». Почему в России собираются скрывать декларации о доходах депутатов

Бывший мэр Якутска напомнила, что первоначальная цель декларирования доходов — предотвратить «необъяснимое и незаконное обогащение» народных избранников, а также урегулировать «конфликт интересов». Теперь же разбирательства если и будут происходить, то за закрытыми дверями, а это «всегда плохо».

Другого мнения придерживается зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР). Он назвал «абсолютной глупостью» опасения, что депутаты и сенаторы начнут заниматься «какими-то не очень честными моментами»: им в любом случае придется отчитываться о своем заработке, так что вся история финансовых отношений будет «открыта и прозрачна».

Необходимость изменений собеседник «ПС» объяснил активной работой западных спецслужб, которые не только занимаются эскалацией конфликта на Украине, но и всячески подрывают политические устои внутри России. По его словам, поводом для очередных «фейковых вбросов» могут стать даже сведения об обычной трехкомнатной квартире, доставшейся ребенку депутата по наследству.

«Режет глаза». Почему в России собираются скрывать декларации о доходах депутатов
«Потому что в декларации это будет выглядеть как квартира стоимостью 20-30 миллионов рублей, что сегодня так и есть. Поэтому я думаю, что в период этих чудовищных информационных войн мы должны сделать все возможное, чтобы не давать повода нашим врагам как-то дискредитировать действующую власть. <…> Это вполне разумные вещи на какой-то период времени, может, на год или два, пока ситуация не нормализуется», — резюмировал Свинцов.

Однако доктор политических наук Владимир Слатинов убежден, что дело вовсе не во «врагах» нашего государства, как заявляют некоторые народные избранники. С началом СВО все заметнее стал явный диссонанс между растущими призывами к самоотверженности населения и красноречивыми цифрами, которые символизируют «радикальную разницу» в доходах простых граждан и власть имущих.

«Последнее обстоятельство и в мирный период вызывало приличное раздражение. А теперь просто режет глаза. Так что лучше его убрать с этих глаз долой!» — написал эксперт в Telegram-канале.
«Режет глаза». Почему в России собираются скрывать декларации о доходах депутатов

Впрочем, политолог Андрей Гусий высказал мнение, что декларации депутатов и сенаторов были необходимы лишь для того, чтобы успокоить общество — в них не содержалось информации ни о «килограммах» наличных средств, изъятых у коррупционеров в ходе обысков, ни о зарубежных счетах и имуществе, арестованных под видом санкций за пределами России.

«Так что — убранная необходимость публиковать декларации — не более чем борьба с устаревшей бюрократической нормой», — констатировал он.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин освободил от декларирования доходов, расходов и имущества военных, силовиков и чиновников, которые принимают, принимали или будут принимать участие в СВО. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать этот указ, заметив только, что из него «абсолютно ясно»: мера касается тех, «кто работает на территориях» (имеются в виду новые субъекты РФ).

Ранее депутат от «Единой России» Владислав Резник предложил ввести запрет на публикацию деклараций о заработке чиновников, попавших под зарубежные санкции. По его мнению, недружественные государства могут использовать эти сведения «для оказания давления» на этих лиц и членов их семей. Подробнее о том, как власть имущие в новогодние каникулы отдыхали за рубежом и хвастались своим богатством, читайте в материале «ПС».

#доходы чиновников #депутаты #сенаторы #госдума #совет федерации #доходы #декларация о доходах #россия #коррупция