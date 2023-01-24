«Режет глаза». Почему в России собираются скрывать декларации о доходах депутатов

По его словам, прекратить «заметный отток» народных избранников из органов власти можно, защитив их персональные данные. В то же время поправка не освобождает парламентариев от ответственности: они по-прежнему должны будут подавать декларации как во время выборов, так и после, и этими сведениями при необходимости могут воспользоваться правоохранители, спецслужбы и так далее.