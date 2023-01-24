«Режет глаза». Почему в России собираются скрывать декларации о доходах депутатов

В России уже с этого года могут перестать публиковать в открытом доступе декларации депутатов и сенаторов. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству. Эту новость изданию подтвердил и председатель органа нижней палаты Павел Крашенинников.
Предполагается, что открытой останется только обобщенная статистическая информация: сколько документов было подано, были ли в них выявлены нарушения и т.д. Сведения же о доходах народных избранников и их недвижимости, включая то имущество, которое принадлежит членам их семей, обнародовать больше не будут, подчеркнул источник.
Эксперты сочли нововведение вполне ожидаемым: в условиях СВО, когда власти все чаще стали призывать население к жертвенности и самоотдаче, растущая пропасть между доходами простых граждан и политической элитой начинает, мягко говоря, «резать глаза». Однако в когорте парламентариев мнения разделились — меньшинство настаивает на том, что это еще один шаг к закрытости.
«Не хотят возиться»
По словам Крашенинникова, декларации прекратят выкладывать в открытый доступ с 1 марта. Такая мера предлагается в качестве поправки к законам «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Последний, к слову, будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 24 января.
Изначально этот законопроект был призван отменить ежегодное декларирование доходов и имущества исключительно для региональных и муниципальных депутатов, которые работают на общественных началах. В последней поправке же предлагается распространить нововведение на всех народных избранников, включая сенаторов.
Согласно внесенным изменениям, на сайтах обеих палат начнут размещать «обобщенную информацию» о том, исполнили ли парламентарии свою обязанность предоставить сведения о состоянии или же нет. Причем в публикуемой информации не будет «персональных данных», позволяющих идентифицировать то или иное лицо.
Авторами поправки выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг и сам Крашенинников. В беседе с «Комсомольской правдой» он объяснил этот шаг «разными причинами», особенно отметив, что из-за необходимости публиковать декларации многие бизнесмены и общественники перестали избираться в представительные органы.
«Хотя, казалось бы, они были бы очень востребованы и могли бы принести большую помощь. Им не нравилось, что “надо возиться» с оформлением и подачей этих самых деклараций. Проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать — лень… Кто-то не хочет показывать свои доходы. В общем, разные причины», — подчеркнул Крашенинников.
По его словам, прекратить «заметный отток» народных избранников из органов власти можно, защитив их персональные данные. В то же время поправка не освобождает парламентариев от ответственности: они по-прежнему должны будут подавать декларации как во время выборов, так и после, и этими сведениями при необходимости могут воспользоваться правоохранители, спецслужбы и так далее.
«Но при этом публикуются общие данные: подана декларация или не подана, с нарушением или без. Но — не персональные данные. То есть, нет конкретных фамилий, сумм денег, перечней недвижимости. Словом, это все не публикуется. Но в обязательном порядке сведения остаются и в Госдуме, и в Совете Федерации», — уточнил собеседник «КП».
До недавнего времени депутаты и сенаторы до 1 апреля каждого года были обязаны публиковать сведения о доходах. Полноту и достоверность этих данных проверяли специальные комиссии соответствующей палаты Федерального Собрания. Также они обращали внимание на соблюдение ограничений и запретов — так, в частности, парламентариям нельзя иметь счета за рубежом.
В апреле прошлого года самым богатым сенатором оказался представитель Камчатского края и совладелец одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий РФ «Океанрыбфлот» Валерий Пономарев, чей доход составил 4,2 миллиарда рублей. Второе место занял сенатор от Карелии Игорь Зубарев — у него 2,1 миллиарда рублей, а третье — Александр Ярошук от Калининградской области с 380 миллионами рублей.
Среди депутатов госдумы наибольший доход задекларировал член фракции КПРФ Владимир Блоцкий — 3,5 миллиарда рублей. За 2021 год ему удалось увеличить свой заработок в 12 раз, обогнав предыдущего лидера списка — единоросса и основателя ABI Group Григория Аникеева. В тройку богатейших народных избранников вошел и экс-совладелец косметической марки Faberlic, а ныне глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев — 2,47 миллиарда рублей.
Что до руководителей обеих палат, то их состояние, напротив, уменьшилось. Так, доход спикера Госдумы Вячеслава Володина за 2021-й снизился на 20 миллионов рублей и составил 65 миллионов рублей, а председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко упал на 16% — до 14,6 миллиона рублей.
Обогащение за закрытыми дверями
В первом чтении закон о публичной власти — а вместе с ним и новеллу о публикации деклараций депутатов и сенаторов — нижняя палата рассмотрела 20 декабря. Тогда единственной фракцией, которая в полном составе проголосовала против такой инициативы, стали «Новые люди». В комментарии «Политике Сегодня» член партии и зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Сардана Авксентьева назвала поправки «еще одним шагом к закрытости».
«Люди имеют право знать доходы своих избранников. Начнем с того, что само по себе публикование деклараций дисциплинирует», — высказала мнение депутат.
Бывший мэр Якутска напомнила, что первоначальная цель декларирования доходов — предотвратить «необъяснимое и незаконное обогащение» народных избранников, а также урегулировать «конфликт интересов». Теперь же разбирательства если и будут происходить, то за закрытыми дверями, а это «всегда плохо».
Другого мнения придерживается зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР). Он назвал «абсолютной глупостью» опасения, что депутаты и сенаторы начнут заниматься «какими-то не очень честными моментами»: им в любом случае придется отчитываться о своем заработке, так что вся история финансовых отношений будет «открыта и прозрачна».
Необходимость изменений собеседник «ПС» объяснил активной работой западных спецслужб, которые не только занимаются эскалацией конфликта на Украине, но и всячески подрывают политические устои внутри России. По его словам, поводом для очередных «фейковых вбросов» могут стать даже сведения об обычной трехкомнатной квартире, доставшейся ребенку депутата по наследству.
«Потому что в декларации это будет выглядеть как квартира стоимостью 20-30 миллионов рублей, что сегодня так и есть. Поэтому я думаю, что в период этих чудовищных информационных войн мы должны сделать все возможное, чтобы не давать повода нашим врагам как-то дискредитировать действующую власть. <…> Это вполне разумные вещи на какой-то период времени, может, на год или два, пока ситуация не нормализуется», — резюмировал Свинцов.
Однако доктор политических наук Владимир Слатинов убежден, что дело вовсе не во «врагах» нашего государства, как заявляют некоторые народные избранники. С началом СВО все заметнее стал явный диссонанс между растущими призывами к самоотверженности населения и красноречивыми цифрами, которые символизируют «радикальную разницу» в доходах простых граждан и власть имущих.
«Последнее обстоятельство и в мирный период вызывало приличное раздражение. А теперь просто режет глаза. Так что лучше его убрать с этих глаз долой!» — написал эксперт в Telegram-канале.
Впрочем, политолог Андрей Гусий высказал мнение, что декларации депутатов и сенаторов были необходимы лишь для того, чтобы успокоить общество — в них не содержалось информации ни о «килограммах» наличных средств, изъятых у коррупционеров в ходе обысков, ни о зарубежных счетах и имуществе, арестованных под видом санкций за пределами России.
«Так что — убранная необходимость публиковать декларации — не более чем борьба с устаревшей бюрократической нормой», — констатировал он.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин освободил от декларирования доходов, расходов и имущества военных, силовиков и чиновников, которые принимают, принимали или будут принимать участие в СВО. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать этот указ, заметив только, что из него «абсолютно ясно»: мера касается тех, «кто работает на территориях» (имеются в виду новые субъекты РФ).
Ранее депутат от «Единой России» Владислав Резник предложил ввести запрет на публикацию деклараций о заработке чиновников, попавших под зарубежные санкции. По его мнению, недружественные государства могут использовать эти сведения «для оказания давления» на этих лиц и членов их семей. Подробнее о том, как власть имущие в новогодние каникулы отдыхали за рубежом и хвастались своим богатством, читайте в материале «ПС».