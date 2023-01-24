Военкор Коц рассказал о тяжелом ранении во время грузинского конфликта в проекте ФАН о работе журналистов

Военный корреспондент Александр Коц рассказал о своем первом ранении. Это произошло во время грузинского конфликта 2008 года.
Военкор вместе с первыми подразделениями российских войск входил в Цхинвал 9 августа 2008 года. По его словам, это был бой, в котором он видел противника в упор. Именно тогда Коц получил свое первое ранение.
«В том бою я был ранен, было тяжелое ранение правого предплечья, осколки в ногах от гранат, большая кровопотеря», — поделился военкор в новом выпуске проекта ФАН «Откровенно».
По словам журналиста, тяжелое ранение «вышибло» его из рабочего процесса на несколько месяцев. Военкору пришлось долго ходить в гипсе.
Коц назвал военных корреспондентов «опасными свидетелями войны». Также в своем интервью журналист рассказал о своей работе и творческом пути.