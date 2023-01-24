Хитрость с «Леопардами». Соколовская рассказала о реальном плане Запада и Киева

Украина и страны НАТО используют историю с задержкой поставок немецких танков Leopard для отвлечения внимания от их масштабных военных планов.
Такое мнение в эфире передачи «Место встречи» на канале НТВ высказала украинская журналистка – частый гость политических ток-шоу на российском телевидении – Янина Соколовская.
По словам Соколовской, встреча «Рамштайн-8», в ходе которой министры обороны стран Североатлантического альянса обсуждали поставки очередные военной помощи Украине, является очень значимой.
К «проукраинской антироссийской четко оформленной коалиции» уже примкнули 52 страны – члены НАТО и союзники Альянса, которые поставляют ВСУ большое количество вооружений, подчеркнула журналистка. Все это указывает на то, что украинская сторона при помощи Запада готовит масштабное наступление. А разногласия по поводу танков Leopard – это лишь хитрость, призванная замаскировать подготовку к наступлению.
«Много всего дают. Но пиар-завеса – ой, "Леопарды", пушные зверьки, дадут пушных зверьков, или нет, пойдут немцы [на этот шаг], или не пойдут – это не суть важно, – считает Соколовская. – Суть в том, что они готовятся к наступлению, которое анонсируют почему-то на весну, но я не знаю ни одного успешного наступления, которое было бы анонсировано заранее. Значит, оно будет не весной, а будет тогда, когда будет, и они к нему готовы».
Также украинская журналистка добавила, что американцы уже аннулировали концепцию о том, что захват материковой части Украины является приоритетной целью. Теперь, по ее словам, Соединенные Штаты допускают возможность создания военной угрозы непосредственно российскому Крыму, чтобы затем использовать эту ситуацию в переговорах.
Именно для того, чтобы воплотить эти захватнические планы в жизнь, ранее в ходе встречи на американской военной базе «Рамштайн» в Германии была узаконена передача Украине больших объемов дополнительных западных вооружений.
А позиция Германии, которая не торопится отправлять Украине основные танки бундесвера, связана, помимо всего прочего, еще и с нежеланием разрушать легенду о боевой мощи современной немецкой бронетехники, добавила Соколовская.
«Leopard – это еще и коммерческий проект. Испания и Греция – основные хранилища этих "Леопардов". Венгрия заказала 44 единицы. Сейчас их выкинут на поле боя, и, может, окажется, что это коммерческий миф. Зачем немцам разрушать свой коммерческий миф? Они подождут, когда разрушится миф, например, танков Abrams», – объяснила украинская журналистка.
Напомним, ранее израильский военный эксперт Яков Кедми высказал мнение, что у всего западного блока НАТО нет такого количества танков, чтобы обеспечить Украине преимущество над Россией на поле боя.
А вопрос поставок ВСУ немецких танков «Леопард» США продавливают с единственной целью – «подсадить» европейские армии «на иглу» американского ВПК, уверен Кедми.