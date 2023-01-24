Хитрость с «Леопардами». Соколовская рассказала о реальном плане Запада и Киева

К «проукраинской антироссийской четко оформленной коалиции» уже примкнули 52 страны – члены НАТО и союзники Альянса, которые поставляют ВСУ большое количество вооружений, подчеркнула журналистка. Все это указывает на то, что украинская сторона при помощи Запада готовит масштабное наступление. А разногласия по поводу танков Leopard – это лишь хитрость, призванная замаскировать подготовку к наступлению.