Лукашенко: Киев предложил документально подтвердить отказ Белоруссии нападать на Украину

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал довольно неожиданное заявление о том, с каким предложением к нему обратились украинские политики. Об этом стало известно 24 января.
По его словам, киевский режим попросил Минск документально подтвердить тот факт, что Белоруссия никогда не пойдет войной на Украину. Однако действия Запада и Киева доказывают, что намерения у них совершенно иные, заявил Лукашенко.
«С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — сказал политик.
Лукашенко отметил, что лидеры западных стран продолжают готовить экстремистские движения, направленные против Белоруссии. Причем делают они это на украинской территории.