Политолог Ордуханян объяснил, до каких пор YouTube будет «править» в России

Зарубежные видеохостинги и сервера в последние годы вызывают все меньше доверия – площадки неоднократно становились мишенью для хакерских атак, а данные миллионов людей оказывались в открытом доступе.
В первую неделю 2023 года произошла одна из крупнейших утечек в истории Twitter (в РФ соцсеть заблокирована по требованию Генпрокуратуры). По данным Reuters, база данных со сведениями 235 млн пользователей была похищена и распространена по хакерским сайтам. Незадолго до этого в даркнете оказались номера телефонов и электронные адреса 5,4 млн пользователей соцсети.
Позже эти сведения появились в бесплатном доступе. Эксперты отмечают, что информацию похитили с помощью уязвимости API, которая до этого якобы была исправлена. Ряд аналитиков еще с момента слива данных 235 млн пользователей TikTok, Instagram✱ (соцсеть признана экстремисткой и запрещена на территории РФ) и YouTube в 2020 году говорят о намеренном обнародовании информации — схемы утечек выполнены «как под копирку».
По сведениям специалистов, всего за прошлый год было похищено порядка 100 млн конфиденциальных данных россиян, что выше показателя 2021 года в 40 раз. Аналитики из Group-IB объяснили такой рост кибервойной, развязанной против России.
Помимо риска потерять персональные данные российские пользователи столкнулись с удалением контента и блокировкой аккаунтов на зарубежных платформах. Многомиллионные каналы, существовавшие годами, исчезают из-за санкционной политики против РФ в считанные минуты. Один из последних примеров — беспричинная блокировка учетной записи политолога Дмитрия Никотина. Блогер лишился и второго аккаунта, на котором ни разу не публиковались ролики политической направленности.
Пользователи, которым удалось избежать подобной участи, также не могут полноценно пользоваться сервисами. К примеру, монетизировать аккаунт за счет рекламы владельцам профилей из России теперь нельзя, да и в целом, для россиян сейчас вообще нет никаких гарантий.
Тем не менее сервис по просмотру видео остается популярным и доступным для российских пользователей. Политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил это тем, что когда-то YouTube был внедрен в отечественное информационное поле и теперь вынужденно является основным видеохостингом для граждан РФ. Альтернативы нет, да и внимания этой проблеме достаточно не уделяется, полагает эксперт.
«Мы не будем уподобляться некоторым нашим бывшим заграничным партнерам, которые готовы, что называется на зло бабушке отморозить себе уши, у нас нет альтернативы, к глубокому сожалению», — рассуждает эксперт, отвечая на вопроса о блокировке YouTube.
Ордуханян считает, что отечественный видеохостинг нужно создавать «семимильными шагами», однако, к сожалению, этого пока не делается. Rutube так и не заработал в полном объеме, а нынешняя команда, вероятно, не справляется, заявил политолог.
Чиновники уделяют мало внимания аспекту информационной войны, и пока не будут предприняты меры, по словам эксперта, «YouTube будет править балом». При этом закрыть для россиян сервис без предоставления стоящей альтернативы будет опрометчивым решением.
Собеседник «ПС» уверен, что нужен принципиально новый подход для создания независимой от Запада площадки. Когда в России серьезно осознают эту проблему, будут брошены все ресурсы, но а пока в пользовании остается «англосаксонский монополист», подвел итог Рафаэль Ордуханян.
Ранее член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков объяснил, для чего на самом деле создавался YouTube — подробности в нашем материале.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ