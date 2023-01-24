Политолог Ордуханян объяснил, до каких пор YouTube будет «править» в России

Тем не менее сервис по просмотру видео остается популярным и доступным для российских пользователей. Политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил это тем, что когда-то YouTube был внедрен в отечественное информационное поле и теперь вынужденно является основным видеохостингом для граждан РФ. Альтернативы нет, да и внимания этой проблеме достаточно не уделяется, полагает эксперт.