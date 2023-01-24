Скандал разгорелся в Хакасии из-за отдыха депутата КПРФ в Турции

Подчеркивается, что в настоящее время для депутатов действует рекомендация, согласно которой им советуют воздержаться от подобных поездок. По словам Молостова, рекомендации не являются запретом, поэтому он решил посетить Турцию. В ходе поездки парламентарий «узнавал политическую обстановку».