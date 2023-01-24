Скандал разгорелся в Хакасии из-за отдыха депутата КПРФ в Турции

Заместитель председателя парламента Хакасии, депутат от КПРФ Евгений Молостов провел новогодние каникулы в Турции, являющейся частью блока НАТО. Это вызвало недовольство у коллег парламентария.
Подчеркивается, что в настоящее время для депутатов действует рекомендация, согласно которой им советуют воздержаться от подобных поездок. По словам Молостова, рекомендации не являются запретом, поэтому он решил посетить Турцию. В ходе поездки парламентарий «узнавал политическую обстановку».
«Я, может быть, даже в разведке там был. Зачем вы обстановку накаляете?» — приводит его слова издание «Известия».
Свое внимание на ситуацию обратил помощник депутата Госдумы от ЛДПР Виталий Анисимов. По его мнению, Молостова следует исключить из состава КПРФ за данный проступок. В свою очередь депутат Госдумы Олег Матвейчев назвал объяснения Молостова «отмазкой».