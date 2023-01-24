«Это очень хорошая мысль»: Пригожин о планах Зеленского по ликвидации основателя ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с директором ЦРУ Уильямом Бернсом организацию покушения на основателя ЧВК «Вагнер». Он назвал это «хорошей мыслью» и подчеркнул, что готов «оказать содействие».
С соответствующим запросом в пресс-службу компании «Конкорд» обратилась редакция Telegram-канала «Иди и смотри». Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Да, я в курсе, пресс-служба мне об этом сообщила. Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие», — заявил Пригожин.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в ходе переговоров с главой американской спецслужбы Зеленский обсуждал покушение на основателя ЧВК «Вагнер». Рогов отметил, что о просьбе украинского президента знает его окружение и достаточно большое количество людей.