«Это очень хорошая мысль»: Пригожин о планах Зеленского по ликвидации основателя ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с директором ЦРУ Уильямом Бернсом организацию покушения на основателя ЧВК «Вагнер». Он назвал это «хорошей мыслью» и подчеркнул, что готов «оказать содействие».