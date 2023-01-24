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В Госдуме объяснили инициативу о бронировании даты пересечения границы на транспорте

Общество
В Госдуме объяснили инициативу о бронировании даты пересечения границы на транспорте

Законопроект о необходимости бронирования даты и времени при пересечении границ России на автомобиле коснется только грузовых перевозок. Об этом рассказали в Государственной думе.

По словам автора инициативы, депутата Евгения Москвичева, этот документ будет распространяться на грузовой транспорт, а также на пункты пропуска, где очередь к подъезду составляет не менее 10-15 дней.

Данный законопроект позволит создать подобие электронной очереди. Водители смогут заранее записываться к подъезду пунктов пропуска, передает «Газета.Ru».

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