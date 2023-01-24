«Лицемерие и подлость». Кедми объяснил, почему Польша мечтает о поражении Украины

Также Кедми выразил уверенность в том, что насколько бы «отмороженной» не была Польша, она не собирается сама воевать с Россией. Там слишком хорошо знают, чем это заканчивается. Если Варшава и решиться выступить против Москвы, то только в составе объединенных сил.