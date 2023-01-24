«Лицемерие и подлость». Кедми объяснил, почему Польша мечтает о поражении Украины

Польша мечтает о возвращении себе «исконно польских земель», но шанс добиться этого она получит только в том случае, если Украина проиграет России в нынешнем противостоянии. При этом сами поляки воевать с РФ не готовы.
Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по словам которого у Польши есть тайные мечты, о которых она никогда не заговорит вслух.
«Польша – лицемерная и подлая в своей политике. Втайне (там этого никогда не скажут) она желает поражения Украине. Только в результате поражения Украины у них есть надежда реализовать свою мечту на "исконные польские земли". Они мечтают, чтобы Россия разбила Украину», – убежден эксперт.
Также Кедми выразил уверенность в том, что насколько бы «отмороженной» не была Польша, она не собирается сама воевать с Россией. Там слишком хорошо знают, чем это заканчивается. Если Варшава и решиться выступить против Москвы, то только в составе объединенных сил.
«Вот после поражения Украины они будут форпостом, они получат деньги, всю помощь, а иначе на что Польша будет жить? Она и так жила на дотациях, – напомнил политолог. – Они знают, что чем больше ты кричишь против России, тем больше тебе дают денег, это отличная статья доходов. А что еще Польша может дать – яблоки»?
И искусственную проблему передачи немецких танков Украине, чему упорно сопротивляется Берлин, Польша, по словам Кедми, раздувает неспроста.
Поляки нутром чувствуют скорое поражение Украины и уже ищут оправдание этому. Когда потребуется найти виноватого в том, что Россия разбила Украину, они возложат вину на Германию.
У западного военного блока НАТО, добавил Кедми, нет, и в ближайшие полгода-год не будет, столько вооружений для Украины, чтобы та могла противостоять российской спецоперации.
«Несколько месяцев назад верховный главнокомандующий [президент РФ Владимир Путин] сказал, что российская армия еще не начинала воевать. Вот теперь она начнет воевать, и результаты будут другие», – добавил Кедми в заключение.
Напомним, ранее евродепутат Радостав Сикорский – бывший министр иностранных дел Польши – признал, что Варшава в начале российской спецоперации рассматривала вариант раздела Украины.
По словам Сикорского, примерно в первые десять дней после начала боевых действий польское руководство не было уверено в том, что Украина сможет устоять, в связи с чем в Варшаве «имели место колебания».