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Политолог Марков назвал причину внезапных кадровых перестановок в администрации Зеленского

Политика
Политолог Марков назвал причину внезапных кадровых перестановок в администрации Зеленского

Кадровые перестановки в Администрации президента Украины Владимира Зеленского связаны с подготовкой к наступлению российской армии. Такое мнение озвучил политолог Сергей Марков.

По его словам, замена чиновников в прифронтовых областях стала следствием активизации войск РФ по всему фронту. Вероятно, так украинский лидер желает установить в регионах власть, которая готова жертвовать украинским народом ради интересов Запада, пишет эксперт.

«Видимо, готовятся к наступлению армии России и назначают на посты губернаторов идейных националистов», — отметил Марков в своем Telegram.

Ранее заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко был уволен с должности после полугода работы. Подробности передает «360».

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