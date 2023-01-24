Ушел из жизни экс-президент Гватемалы Альваро Колом

Альваро Колом был главой Гватемалы с 2008 по 2012 год. В 2018 году, уже будучи бывшим президентом страны, мужчина был задержан по подозрению в коррупции при реализации транспортного проекта Transurbano. Спустя еще три года Альваро Колома включили в санкционный список США в рамках так называемого закона Магнитского.