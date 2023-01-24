Психолог Сулим рассказала, откуда берутся мысли о возможной измене партнера

Некоторые женщины страдают от навязчивых мыслей о возможной измене партнера, что негативно отражается на их состоянии и может привести к конфликтам в семье. Психолог Софья Сулим объяснила, откуда берутся такие мысли.
Эксперт утверждает, что навязчивые мысли часто имеют определенные основания. В частности они могут быть связаны со внутренней неуверенностью женщины. Кроме того, психолог рекомендует вспомнить о взаимоотношениях между родителями в детстве. В случае, если отец изменял матери или между родителями были деструктивные отношения, у человека могут возникать такие мысли.
«Если у нее нет базового доверия к мужчине и присутствует неуверенность, то в первую очередь ей нужно позаботиться о том, чтобы ей создать внутреннюю устойчивость, как-то перепрожить детскую историю самой или с психологом», — объяснила Сулим в беседе с агентством РИАМО.
Психолог рекомендует разобраться в причинах возникновения навязчивых мыслей, чтобы от них избавиться. В частности она советует задать себе вопросы о прошлом и о своих представлениях о мужчинах, чтобы решить проблему.