Психолог Сулим рассказала, откуда берутся мысли о возможной измене партнера

Эксперт утверждает, что навязчивые мысли часто имеют определенные основания. В частности они могут быть связаны со внутренней неуверенностью женщины. Кроме того, психолог рекомендует вспомнить о взаимоотношениях между родителями в детстве. В случае, если отец изменял матери или между родителями были деструктивные отношения, у человека могут возникать такие мысли.