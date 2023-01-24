Постоянные провокационные высказывания украинского правительство в последнее время крайне тревожат Белый дом. Так с уверенностью сказал автор издания The American Conservative Тед Снайдер.
Заявления киевского режима могут породить вооруженное противостояние России и Североатлантического альянса, добавил эксперт. Соединенные Штаты Америки в настоящий момент намерены смягчать политику Украины, заявил он.
«США могут потребовать от украинских чиновников быть осторожнее в словах и строго следить за тем, что они говорят», — отметил автор материала.
Прежде политик из США Чак Каллесто призвал отправить Киеву счет, а не вооружение. Подробностями делится телеканал «360».