Прокуратура выявила нарушения СанПиН в школах и детсадах Владимирской области

Сотрудники Суздальской межрайонной прокуратуры нашли ряд нарушений в исполнении образовательными организациями норм санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», в процессе проверки правоохранители установили, что в четырех детсадах и трех школах Суздальского района стены и потолок имеют повреждения, следы протечек и признаки поражения грибком. С целью исправления указанных нарушений, стены данных образовательных учреждений нуждаются в замене отделки на такую, которая бы допускала влажную обработку. Также в некоторых зданиях отсутствует перекрытие стыков плит на потолках, а конструкция окон не позволяет проветривать помещения.
Прокуратура передала исковые заявления в Суздальский райсуд. Ведомство требует заставить районные власти профинансировать необходимый ремонт в учебных заведениях. Помимо этого, в отношении руководства образовательных организаций возбуждены дела об административном правонарушении, по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ – нарушение закона в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.