Прокуратура выявила нарушения СанПиН в школах и детсадах Владимирской области

Как пишет издание «Владимирские ведомости», в процессе проверки правоохранители установили, что в четырех детсадах и трех школах Суздальского района стены и потолок имеют повреждения, следы протечек и признаки поражения грибком. С целью исправления указанных нарушений, стены данных образовательных учреждений нуждаются в замене отделки на такую, которая бы допускала влажную обработку. Также в некоторых зданиях отсутствует перекрытие стыков плит на потолках, а конструкция окон не позволяет проветривать помещения.