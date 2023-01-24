Петербург рискует столкнуться с гололедом и грязью из-за бездействия коммунальщиков во время снегопада

Северная столица может столкнуться с гололедом и грязью из-за недобросовестной работы коммунальных служб Петербурга.
В ближайшие дни в Санкт-Петербурге ожидается потепление. Перед оттепелью город накроет снегопад и небольшой мороз. По данным синоптиков, 24 января теплый атмосферный фронт спровоцирует мокрый снег. При этом если коммунальные службы не успеют навести порядок, то петербургские дороги покроются гололедом.
Стоит отметить, что неудовлетворительная уборка улиц Петербурга стала систематической проблемой. При этом чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым игнорируют эту проблему, что приводит к обилию грязи и возникновению наледи на дорогах и тротуарах.