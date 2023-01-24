Петербург рискует столкнуться с гололедом и грязью из-за бездействия коммунальщиков во время снегопада

Стоит отметить, что неудовлетворительная уборка улиц Петербурга стала систематической проблемой. При этом чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым игнорируют эту проблему, что приводит к обилию грязи и возникновению наледи на дорогах и тротуарах.