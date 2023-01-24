Экс-депутат Худяков заявил, что осужденного актера Ефремова нужно отправить в зону СВО

Он подчеркнул, если Ефремов выразил готовность к таким работам, пусть отправляется в зону СВО и искупает вину за смерть человека, которая произошла из-за того, что актер сел пьяным за руль. Экс-депутат считает, что артист должен работать на семью погибшего на передовой, а затем возвращаться в общество с чистой совестью.