Экс-депутат Худяков заявил, что осужденного актера Ефремова нужно отправить в зону СВО

Бывший депутат Роман Худяков высказался о просьбе осужденного актера Михаила Ефремова заменить реальный срок на принудительные работы. Он заявил, что артиста нужно отправить в зону спецоперации.
Худяков отметил, что дело Ефремова рассматривается в Белгородской области, которую постоянно обстреливает армия Украины. Бывший депутат считает, что актеру рано проситься на свободу, но в такие сложные времена он может оказаться полезен в зоне СВО, поработать лопатой или варить солдатам еду.
«Насколько работы в колонии, где Ефремов шьет (то ли варежки, то ли кальсоны), окажутся менее полезны, чем, к примеру, обустройство военно-тылового обеспечения, сварить кашу, зашить, постирать бойцам форму, да и перевязать?! В зоне СВО нужны люди – и там он действительно может искупить содеянное – пусть принудительными, но работами», — написал Худяков в Telegram-канале.
Он подчеркнул, если Ефремов выразил готовность к таким работам, пусть отправляется в зону СВО и искупает вину за смерть человека, которая произошла из-за того, что актер сел пьяным за руль. Экс-депутат считает, что артист должен работать на семью погибшего на передовой, а затем возвращаться в общество с чистой совестью.