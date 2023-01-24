Украинские беженцы массово возвращаются домой из-за невыносимых условий проживания в ЕС

Страны Европейского союза и Великобритания сокращают меры по поддержке украинских беженцев, вынуждая их вернуться на родину. По словам некоторых украинцев, жить в ЕС стало практически невыносимо.
Сложная ситуация наблюдается в Брюсселе, который считается «столицей» Евросоюза. На улицах города можно встретить большое количество украинцев, вынужденных спать под открытым небом. Как утверждает 62-летний беженец Алексей, его выселили из семейного дома в Сен-Жиле, поэтому у него больше нет подходящего места для ночлега, передает издание Life.
Украинские беженцы также недовольны изменившимся отношением властей Великобритании к их проблемам. В частности правительство страны начало отказывать украинцам в предоставлении жилья, вынуждая их самостоятельно искать квартиры. Однако в большинстве случаев владельцы помещений отказывают беженцам даже при условии поручительства.