Украинские беженцы массово возвращаются домой из-за невыносимых условий проживания в ЕС

Сложная ситуация наблюдается в Брюсселе, который считается «столицей» Евросоюза. На улицах города можно встретить большое количество украинцев, вынужденных спать под открытым небом. Как утверждает 62-летний беженец Алексей, его выселили из семейного дома в Сен-Жиле, поэтому у него больше нет подходящего места для ночлега, передает издание Life.