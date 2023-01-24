ООН предрекла резкий рост торговли людьми из-за украинских беженцев

Организация Объединенных Наций (ООН) связала возможный рост торговли людьми в мире с наплывом украинских беженцев.
Украинский кризис, как отмечается в докладе ООН, существенно повышает риски резкого роста торговли людьми. Согласно статистике, конфликт уже увеличил число жертв, обнаруженных в Западной Европе в 2016 году, в четыре раза. Ожидается, что подобных случаев в будущем станет еще больше.
При этом в годы пандемии Управление ООН по наркотикам и преступности фиксировало первое за 20 лет снижение числа известных жертв торговли людьми на 11%. Такая тенденция объяснялась, в частности, усложнением поиска потенциальных жертв из-за профилактических ограничений и перемещением некоторых форм торговли людьми «в более скрытые и менее вероятные для обнаружения места».