ООН предрекла резкий рост торговли людьми из-за украинских беженцев

При этом в годы пандемии Управление ООН по наркотикам и преступности фиксировало первое за 20 лет снижение числа известных жертв торговли людьми на 11%. Такая тенденция объяснялась, в частности, усложнением поиска потенциальных жертв из-за профилактических ограничений и перемещением некоторых форм торговли людьми «в более скрытые и менее вероятные для обнаружения места».