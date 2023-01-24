Россияне смогут запретить себе брать кредиты через «Госуслуги»

Законопроект, который позволит гражданам России запрещать себе брать кредиты, был разработан ЦБ РФ и готовится к внесению в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.
Запрет на взятие кредитов россияне смогут установить через портал «Госуслуги». Активация такой функции будет возможна после некоторых действий с кредитной историей. Эта схема будет действительной при работе не только с банками, но и с другими финансовыми организациями.
Бюро кредитных историй получит заявления на самоограничение и банки смогут узнать эту информацию при принятии заявок. Для реализации этой схемы нужно внести ряд поправок в законы о кредитных историях и потребительских кредитах.