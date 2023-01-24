Экс-начальник УИСП Минобороны получил восемь лет колонии за взятки в период пандемии

Басманный суд Москвы вынес приговор экс-начальнику управления имуществом спецпроектов (УИСП) Минобороны Андрею Тулупову по делу о взятках, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в период пандемии COVID-19. Он получил восемь лет колонии и штраф в размере 25 млн рублей.
По информации издания «Коммерсантъ», Тулупов и двое его коллег совершали махинации с закупками ПЦР-тестов и китайских портативных дыхательных машин ИВЛ. Подсудимый сразу признался в содеянном — дело было рассмотрено в особом порядке.
Закупки медицинского оборудования проводились через вьетнамские и сингапурские компании по заведомо завышенной стоимости.