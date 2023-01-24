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Движение машин по Крымскому мосту закроют с 25 по 26 января

Общество
Движение машин по Крымскому мосту закроют с 25 по 26 января

Крымский мост закроют для автомобильного движения в ночь на 26 января в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Так, машины не смогут проехать по переправе через Керченский пролив с 23:00 среды, 25 января, до 12:00 четверга, 26 января. Об этом сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале.

«25 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста», — говорится в сообщении.

Водителей призвали заранее планировать свои маршруты и следить за поступающей информацией.

#крымский мост #машины #ограничение движения