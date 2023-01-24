Бывшее подразделение KFC в России подало заявку на регистрацию нового бренда

Роспатент получил заявку на регистрацию нового бренда — Rostic's. По данным СМИ, ее подало бывшее российского подразделение сети ресторанов быстрого питания KFC «Ям! Ресторантс интернэшнл Раша Си Ай Эс».
Товарный знак Rostic's позволит производить и продавать блюда из курицы, мяса, а также рыбы. Кроме того, он позволяет оказывать и иные услуги, в том числе по доставке товаров на дом. Подчеркивается, что само бывшее подразделение KFC, подавшее заявку, сменило свое название на «Юнирест». Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц, передает агентство «Москва».
Представители пресс-службы Роспатента ранее заявили, что в 2022 году наибольшее число заявок на патентование изобретений получили фармацевтика, медицина, хирургия и измерительные приборы. В лидеры также выбились такие направления, как навигационные технологии и органическая химия, сообщает телеканал «360».