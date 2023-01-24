Бывшее подразделение KFC в России подало заявку на регистрацию нового бренда

Товарный знак Rostic's позволит производить и продавать блюда из курицы, мяса, а также рыбы. Кроме того, он позволяет оказывать и иные услуги, в том числе по доставке товаров на дом. Подчеркивается, что само бывшее подразделение KFC, подавшее заявку, сменило свое название на «Юнирест». Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц, передает агентство «Москва».