Аналитик американского ежедневного издания New York Times Констан Мее сделал неожиданное заявление об украинском кризисе и президенте России Владимире Путине.
По мнению обозревателя, французский роман Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник» о Путине может изменить национальное мировоззрение насчет Украины. Аналитик подчеркнул, что в этом произведении глава российского государства предстает перед читателями симпатичным человеком.
«По словам критиков, (роман. — Прим. ред.) вызывает опасения из-за того, что может повлиять на национальную политику в отношении украинского конфликта», — указал Мее.
Ранее телеканал «360» писал, что Грузия не планирует вводить визовый режим для россиян в ближайшее время. Об этом сообщил политолог Арчил Сихарулидзе.