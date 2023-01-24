NYT: французский роман о Путине может изменить национальное мировоззрение насчет Украины

По мнению обозревателя, французский роман Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник» о Путине может изменить национальное мировоззрение насчет Украины. Аналитик подчеркнул, что в этом произведении глава российского государства предстает перед читателями симпатичным человеком.