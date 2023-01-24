Депутат Госдумы Милонов предложил ввести знаки отличия для многодетных отцов

Знаки отличия для выдающихся многодетных отцов необходимо ввести в России. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Такие знаки должны стать аналогом звания «Мать-героиня», которое было недавно возвращено. Милонов напомнил, что в России взят курс на поддержку института семьи и деторождения, сообщает RT.
На награду могли бы претендовать многодетные отцы, которые демонстрируют достойный пример заботы, труда, ответственности по отношению к семьям. Копию обращения Милонов направил на имя председателя правительства Михаила Мишустина.
Ранее Милонов заявил, что в России необходимо создать спецслужбу по поиску ЛГБТ-пропаганды. Граждане смогут сообщать в такое ведомство о сомнительных книгах, фильмах и видеоиграх, передает телеканал «360».