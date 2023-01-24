Арестович назвал украинский гимн причиной «национальной катастрофы»

Ушедший в отставку советник руководителя офиса украинского лидера Алексей Арестович выступил с довольно неожиданным заявлением в отношении гимна своего государства. Об этом стало известно 24 января.
Бывший чиновник обрушился с критикой на текст торжественной музыкальной композиции, назвав его причиной «национальной катастрофы». Возмущение по этому поводу Арестович высказал в своем YouTube-канале.
«Звучат они так: "души и тела свои положим за свободу". Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия?» — спросил он.
По его мнению, подобные строки не предвещают жителям Украины ничего хорошего.
Ранее экс-советник офиса украинского президента заявил, что не верит в гарантированную победу ВСУ. Об этом пишет телеканал «360».