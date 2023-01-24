Жертвами аварии с машиной скорой помощи под Новосибирском стали четыре человека

В итоге погибли водитель и пассажир японской иномарки, а также двое пассажиров спецтранспорта. Еще два человека из салона Mitsubishi и водитель скорой пострадали и попали в больницу. Личности и состояние получивших травмы уточняются. В областном минздраве отметили, что пациентов в УАЗ скорой помощи не было.