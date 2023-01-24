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Россиян обяжут резервировать дату пересечения границы на машине

Общество
Россиян обяжут резервировать дату пересечения границы на машине

Глава комитета Государственной думы по транспорту Евгений Москвичев подготовил поправки, вносящие изменения в правила пересечения границы на автомобиле. Согласно им, граждане России будут обязаны резервировать дату выезда за границу.

Согласно тексту документа, новые поправки будут распространяться не только на россиян, но и на граждан иностранных государств и лиц без гражданства. Пересечение границы по новому порядку будет осуществляться при условии, что дата выезда или въезда на автомобиле была зарезервирована в соответствии с порядком, установленным Правительством России, сообщает телеканал «360».

Документ также предполагает оборудование пунктов контроля средствами принудительной остановки транспортных средств. Москвичев предлагает размещать такие пункты на участке дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию автомобильного пункта пропуска через границу. Новые изменения могут вступить в силу уже с 1 марта 2023 года.

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