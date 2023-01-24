Россиян обяжут резервировать дату пересечения границы на машине

Согласно тексту документа, новые поправки будут распространяться не только на россиян, но и на граждан иностранных государств и лиц без гражданства. Пересечение границы по новому порядку будет осуществляться при условии, что дата выезда или въезда на автомобиле была зарезервирована в соответствии с порядком, установленным Правительством России, сообщает телеканал «360».