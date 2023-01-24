МИД РФ: Бразилия обратилась к Москве с просьбой перенести ее председательство в БРИКС

Бразилиа обратилась к Москве с просьбой перенести ее председательство в межгосударственном объединении пяти государств — БРИКС. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.
По данным внешнеполитического ведомства, речь идет о переносе на 2025 год. Российская сторона намерена выполнить просьбу, объяснили в министерстве.
«В 2019 году Бразилия официально обратилась к России с просьбой изменить в порядке исключения очередность председательств в БРИКС в связи с планами Бразилиа возглавить "Группу двадцати" в 2024 года», — указали в МИД.
Ранее телеканал «360» писал, что около 13 стран заинтересованы во вступлении в БРИКС. Об этом рассказал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.