Официальная Варшава опять пообещала спасти Европейский союз от русских танков. Соответствующее заявление сделал журналист Петр Акопов.
Своим мнением аналитик поделился в авторской статье для РИА Новости, комментируя агрессивные слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого в сторону Берлина.
«Мы не будем пассивно смотреть, как Украина истекает кровью. Украинский народ борется за нашу свободу», — приводит Акопов высказывание политического деятеля.
Моравецкий также объяснил, что отправка танков Leopard на Украину является вопросом польских и европейских государственных интересов.
Ранее телеканал «360» писал, что НАТО может заставить президента Владимира Зеленского подписать мирное соглашение с Россией. Об этом заявили в CNN.