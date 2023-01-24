Осужденного за растление малолетних депутата ЗакСа Приморья сняли с должности

Депутата Артема Самсонова, осужденного за растление мальчика, освободили от должности заместителя председателя комитета ЗакСа Приморского края. Заявление с просьбой об увольнении подал сам депутат.
Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте Заксобрания региона.
«Освободить Самсонова Артема Анатольевича от должности заместителя председателя комитета законодательного собрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству по его письменной просьбе», — указано в документе.
Суд приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье 132 УК («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Сам депутат вину не признал и заявил, что его оклеветали. Требование адвокатов Самсонова возбудить дело о даче ложных показаний против политика суд не удовлетворил.