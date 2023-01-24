Осужденного за растление малолетних депутата ЗакСа Приморья сняли с должности

Суд приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье 132 УК («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Сам депутат вину не признал и заявил, что его оклеветали. Требование адвокатов Самсонова возбудить дело о даче ложных показаний против политика суд не удовлетворил.