Экономист Кузнецов спрогнозировал курс рубля к лету

К лету 2023 года курс рубля к доллару может составить 74-80 руб., что связано с сокращением объема экспорта из-за санкций, считает завкафедрой статистики Государственного университета управления (ГУУ), доктор экономических наук Николай Кузнецов.
Он прогнозирует постепенное ослабление рубля уже в ближайшие месяцы. Российская экономика сможет приспособиться к изменениям, благодаря плавным темпам укрепления рубля.
Ослабление рубля связано с сокращением притока иностранной валюты в Россию ввиду снижения поставок на фоне западных санкций, передает мнение эксперта «Лента.ру»
Кузнецов также отметил, что продаваемый Минфином объем валюты, наоборот, не повлияет на рубль, так как данный показатель невелик.