Бразилия попросила Россию обменяться датами председательства в БРИКС

Бразилия обратилась к России с просьбой перенести ее председательство в БРИКС, предложив обменяться датами. Москва положительно отреагировала на эту инициативу, сообщили в МИД.
Как указали во внешнеполитическом ведомстве, Бразилия обратилась к российским коллегам еще в 2019 году. Латиноамериканская страна объяснила желание перенести свое председательство тем, что в 2024 году намерена возглавить G20.
«Разумеется, мы положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров. Договоренность получила поддержку остальных участников "пятерки"», — сообщили в МИД РФ в беседе с РИА Новости.
Бразилия будет председательствовать в БРИКС в 2025 году. Россия возьмет на себя эти обязанности в следующем году.