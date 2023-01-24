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Герасимов: Россия сегодня отражает удар всего коллективного Запада

Политика
Герасимов: Россия сегодня отражает удар всего коллективного Запада

Вооруженные силы Российской Федерации, выполняя задачи специальной военной операции, противостоят практически всем странам Запада. Об этом в интервью aif.ru заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, сегодня уровень интенсивности боевых действий вышел на принципиально новый уровень, с которым Россия в современной истории еще не сталкивалась. При этом конфликт на Украине уже давно вышел за границы противоречий двух стран.

«Нашей стране и ее вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад», — сказал Герасимов.

Он также заявил, что проведение частичной мобилизации в России было необходимой мерой. Таким образом ВС РФ получили контингент для защиты рубежей на новых территориях.

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