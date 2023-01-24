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«Дайте ответы»: Пригожин потребовал Белый дом обосновать обвинения в адрес ЧВК «Вагнер»

Общество
«Дайте ответы»: Пригожин потребовал Белый дом обосновать обвинения в адрес ЧВК «Вагнер»

Руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс общими фразами прокомментировал письмо Евгения Пригожина. Но ответ Белого дома не удовлетворил предпринимателя.

Пригожин обратился к координатору стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джону Кирби. Он попросил разъяснить, какое «преступление» совершили бойцы ЧВК «Вагнер». Белый дом посчитал, что «музыканты» якобы причастны к «дестабилизирующей деятельности».

«Судя по комментариям, идет попытка обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности. Хочу особо подчеркнуть по поводу дестабилизирующей деятельности. На Украине идет война. И я один из участников этой войны со стороны России, своей Родины, интересы которой я защищал, защищаю и буду защищать. Кого, когда и где я дестабилизировал? Дайте ответы, пожалуйста», — приводит заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
«Дайте ответы»: Пригожин потребовал Белый дом обосновать обвинения в адрес ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен подчеркнул, что в вопросах других стран всегда оставался на стороне действующей власти и коренного населения. В связи с этим обвинения Белого дома в «дестабилизации» выглядят нелепо.

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