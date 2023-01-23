«Воспринимать как должное». Япония требует возврата Курил после антироссийских санкций

Страна восходящего солнца лишила Россию статуса «наиболее благоприятствуемой нации» в торговле, спешно вывела свои организации с российского рынка, а рядовые граждане даже начали записываться добровольцами в украинские формирования в зону боевых действий. Тогда в МИД РФ напомнили, что Токио не первый раз в истории оказывает поддержку «неонацистским силам», намекая на союзничество с нацистской Германией в годы Второй мировой войны.