«Воспринимать как должное». Япония требует возврата Курил после антироссийских санкций

В Японии вновь заговорили о заключении мирного договора с Россией, вопрос которого остается нерешенным со времен Второй мировой войны. Назвав отношения с РФ «сложными», премьер-министр страны Фумио Кисида признался, что по-прежнему надеется разрешить территориальный спор.
Речь идет о претензиях японской стороны на южные Курильские острова: Итуруп, Кунашир, а также Шикотан и группу Хабомаи из Малой Курильской гряды. В 1946 году земли официально вошли в состав СССР, однако японцы этот факт не признают до сих пор и считают их «незаконно оккупированными территориями».
Отказ Москвы от диалога
Стороны пытались отыскать консенсус бесчисленное количество раз. Только за восемь лет правления бывшего премьера Японии Синдзо Абэ прошло 27 встреч с президентом РФ Владимиром Путиным.
Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но в марте 2022 года все же отказалась от них (в том числе и от диалога по совместной хозяйственной деятельности и безвизовому режиму для японцев на Курилах).
Причиной послужила недружественная позиция Токио: Япония ввела персональные санкции против российских бизнесменов, чиновников и самого Путина.
Страна восходящего солнца лишила Россию статуса «наиболее благоприятствуемой нации» в торговле, спешно вывела свои организации с российского рынка, а рядовые граждане даже начали записываться добровольцами в украинские формирования в зону боевых действий. Тогда в МИД РФ напомнили, что Токио не первый раз в истории оказывает поддержку «неонацистским силам», намекая на союзничество с нацистской Германией в годы Второй мировой войны.
В Японии выпады Марии Захаровой проигнорировали, продолжая поставлять Киеву бронежилеты, шлемы, теплую одежду, палатки и прочую гуманитарную помощь. Зимой японцы даже решили согреть бойцов ВСУ и отправили 262 генератора для поддержания работы энергосистем.
По данным Yomiuri Shimbun, на февраль этого года запланирован визит Кисиды на Украину — итогом поездки станет совместное заявление с украинским президентом Владимиром Зеленским «против России».
Неудавшаяся дипломатия
После столь недружественной политики заявление Фумио Кисиды о мирном договоре можно было бы расценить как попытку возобновить диалог, однако дипломатический шаг одновременно с этим стал слишком противоречивым: в том же выступлении глава японского кабмина объявил о продолжении активного санкционного давления на Москву и поддержки Украины.
Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН, бывший сотрудник Генконсульства СССР в Осаке Валерий Кистанов признался, что теперь перспектива возвращения к переговорам и вовсе «не просматривается». Позиция Японии вызывает удивление у эксперта и выглядит для него «странно».
«Это старая позиция Японии, но здесь она просматривается очень сильным парадоксом: мы [Япония] вас [РФ] обложили санкциями, фактически объявили войну, торгово-экономическую, политическую, информационную, но вы должны воспринимать это как должное и не принимать никаких ответных мер», — рассуждает доктор исторических наук в беседе с «Политикой Сегодня».
Кистанов полагает, что мирный договор для японцев — лишь прикрытие: подписание соглашения для них не имеет значения без возвращения Курил. Поэтому при любом состоянии отношений Японии и России, будь они плохими, хорошими или нейтральными, курс на возвращение территорий будет сохраняться.
Также специалист напомнил о недавней приостановке Москвой договора о вылове рыбы. Впервые за 22 года РФ отказалась проводить соответствующие консультации по поводу условий ведения японскими рыбаками промысла в водах Курильских островов.
В Японии таким шагом остались недовольны, посчитав решение неприемлемым и «чрезвычайно прискорбным». Кистанов находит удивительной подобную реакцию, учитывая ранее введенные Токио антироссийские меры.
Факт переговоров российская сторона исключила на официальном уровне. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в нынешних условиях нет возможности для проведения содержательного диалога.