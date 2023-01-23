Дочь Валентины Талызиной заявила, что у актрисы не было обморока в день рождения

Возможно, некоторые издания спутали даты и опубликовали прошлогоднюю новость. В декабре 2022 года Валентине Талызиной действительно становилось плохо. У нее случился гипертонический криз. В два часа ночи к ней приезжала бригада медиков и оказала помощь. Именно тогда артистка от госпитализации отказалась.