Дочь Валентины Талызиной заявила, что у актрисы не было обморока в день рождения

Дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной опровергла информацию об обмороке артистки. По словам Ксении Хаировой, в свой день рождения 88-летняя актриса чувствовала себя прекрасно.
Ранее в СМИ сообщили, что на праздновании дня рождения Валентина Талызина потеряла сознание. Помощнице артистки пришлось вызывать неотложку и актрисе оказали экстренную помощь на месте. От госпитализации якобы Талызина отказалась. Хаирова утверждает, что все это большая утка.
«Это неправда. Бред какой-то… Она в свой день рождения играла спектакль. Я приехала домой в три часа ночи и вместе с мамой отметили ее успешное выступление и день рождения. Все хорошо, спасибо», — сообщила родственница в беседе с «360».
Возможно, некоторые издания спутали даты и опубликовали прошлогоднюю новость. В декабре 2022 года Валентине Талызиной действительно становилось плохо. У нее случился гипертонический криз. В два часа ночи к ней приезжала бригада медиков и оказала помощь. Именно тогда артистка от госпитализации отказалась.