Италия рассчитывает к зиме 2024–2025 годов полностью отказаться от российского газа

Полного отказа от российского природного газа Италия достигнет зимой 2024–2025 годов, заявил в Алжире глава ведущей национальной нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци.
Топ-менеджер положительно оценил перспективы «обнуления» поставок энергоресурса из России в Италию, уточнив, что через два года их не будет. По его словам, дело идет в правильном направлении.
При этом глава Eni подтвердил, что в вопросе отказа от российского топлива республика полагается на дальнейшее расширение сотрудничества с Алжиром. На данный момент страны обновляют договоренности по объемам поставок, пояснил он, назвав африканское государство стратегическим партнером, который сильно помогает Италии.